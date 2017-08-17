Казахстанского чиновника уволили за вымогательство взятки навозом

Акима сельского округа в Атырауской области Казахстана уволили и оштрафовали после того, как он попался на взятке навозом.

Органическое удобрение чиновник потребовал у одного из индивидуальных предпринимателей в обмен на подпись документов на получение земельного участка под строительство дома. Разжиться органикой глава округа решил, когда узнал, что бизнесмен занимается как раз органическими удобрениями. За свою услугу вымогатель намеревался получить 300 мешков навоза, передает newsru.com.

Предприниматель привез акиму то, что тот просил. Но позднее ему потребовалось получить подпись чиновника еще под одним документом. За это глава округа попросил еще 50 мешков органики, а общая сумма взятки, выраженной в виде навоза, превысила 206 тысяч тенге.

Прокурор города, подсудимый и его защитник заключили процессуальное соглашение о признании вины. Доскалиева оштрафовали на сумму 6,2 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.