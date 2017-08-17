Отстраненный от должности мэр столицы Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом. Апелляционная палата отклонила запрос защиты.
Решение судьи мотивировали тем, что градоначальник может попытаться повлиять на свидетелей по уголовному делу, в котором он фигурирует.
Дорин Киртоакэ назвал это решение необоснованным и он намерен обратиться в Высший совет магистратуры.
Мэра столицы задержали 25 мая по делу о платных парковках. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и торговле влиянием. Киртоакэ грозит до семи лет заключения. Следующее заседание суда по делу пройдет в сентябре.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW