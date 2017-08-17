Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом

Отстраненный от должности мэр столицы Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом. Апелляционная палата отклонила запрос защиты.

Решение судьи мотивировали тем, что градоначальник может попытаться повлиять на свидетелей по уголовному делу, в котором он фигурирует.

Дорин Киртоакэ назвал это решение необоснованным и он намерен обратиться в Высший совет магистратуры.

Мэра столицы задержали 25 мая по делу о платных парковках. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и торговле влиянием. Киртоакэ грозит до семи лет заключения. Следующее заседание суда по делу пройдет в сентябре.