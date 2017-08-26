По словам председателя Ассоциации жильцов, об отключении их предупредили, но позже стало известно, что на работу котельной наложен секвестр до завершения судебного разбирательства. Оказалось, что директор строительной фирмы взял кредит, а под залог оставил котельную.

"Нас уже отключили, воды нет. 15-го вечером во дворе вывесили объявления. А месяцем ранее, тоже 15-го, банк - также через объявление - известил, что котельная принадлежит банку", - сказал председатель Ассоциации жильцов Игорь Арсени.

Жильцы обратились с петицией к правительству. Они просят подключить их дома к централизованной системе подачи теплоэнергии. По словам главы стройфирмы, переподключение возможно только через месяц.

"В течение месяца подключат к городской сети "Термоэлектрики". Вода в кранах теплая, лето, как-нибудь разберутся. В любом случае "Термоэлетрика" прерывает подачу раз в год. Считайте, что вся сеть на профилактике", - отметил директор строительной фирмы Василий Кирика.

От комментариев по поводу судебного разбирательства между фирмой и банком предприниматель отказался.

"С банком - это наша проблема. Не будем говорить на эту тему, ситуация уже разрешена: есть решение подключить к Термоэлектрике", - добавил директор строительной фирмы Василий Кирика.



Фирма, построившая жилой комплекс, была основана в 1998 году.