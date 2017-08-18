Полицейского задержали в среду за взятку в 13 с половиной тысяч евро. Cледствие полагает, что за эти деньги Скоарцэ обещал обвиняемому в хулиганстве свободу и прекращение уголовного дела. В прошлом году Петра Скоарцэ понизили в звании - до подполковника. Это произошло сразу после убийства 14-летней Кристины Пархоменко.

Страшенскую полицию тогда обвинили в бездействии, а в отношении руководства провели внутреннее расследование.

Позже Скоарцэ лишился должности главы районной полиции и стал начальником участка в селе Лозова. Понижение было следствием многочисленных краж в селе Ворничены - там злоумышленники проникли более чем в 20 домов.

Обвиняемому в коррупции грозит до 15 лет лишения свободы.