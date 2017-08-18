МИДЕИ осудило теракт в Барселоне: молдавских туристов просят избегать посещения улицы Ла Рамбла

Министерство иностранных дел и европейской интеграции решительно осуждает совершенный в Барселоне теракт, в результате которого погибли и были ранены много людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители дипломатической миссии РМ в Мадриде находятся на постоянной связи с местными властями для получения информации о том, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы.

Министерство выражает свою солидарность с испанскими властями, глубокое сожаление о жертвах теракта и сострадание семьям погибших.

Ведомство подтверждает решительную приверженность Молдовы борьбе со всеми формами терроризма, а также необходимость объединения и активизации международных усилий по борьбе с ними.

Всем гражданам Республики Молдова, которые находятся в Барселоне, рекомендуется избегать посещения Ла Рамбла, в экстренном случае – звонить на горячую линию посольства Республики Молдова в Испании по номеру телефона +34 664598545.