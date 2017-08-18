В Швейцарии будут продавать бургеры с жуками

Представители швейцарской сети супермаркетов Coop объявили, что вскоре в семи магазинах фирмы начнут продавать бургерные котлеты и фрикадельки, сделанные из мучных жуков. Упаковка из двух котлет, содержащих белок насекомых, будет стоить 9,25 доллара. Столько же придется отдать за пачку фрикаделек.

Представители Coop говорят, что их новый продукт Essento Insect Burgers обладает "исключительной питательной ценностью". Помимо жуков, в состав необычных котлет войдут рис, морковь и различные специи. Новые продукты поступят в продажу еще до конца августа, сообщает UPI.

"У еды из насекомых огромный кулинарный потенциал. Это идеальное дополнение ко многим современным диетам", — отметил представитель сети супермаркетов.

Дирекция Coop пообещала расширить ассортимент из насекомых до конца года, передает Вести.ру.