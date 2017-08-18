Грузия снова требует от Киева выдать Саакашвили

Прокуратура Грузии направила украинской прокуратуре очередное требование об экстрадиции бывшего президента республики, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

"По вопросу Михаила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в заявлении грузинского надзорного органа.

Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили, напоминает korrespondent.net.

Отметим, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.