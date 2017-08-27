В Facebook появилась функция трансляций с эффектами

Facebook обновил функциональные возможности камеры в своем приложении для iOS и Android.

Теперь при трансляции в реальном времени через камеру Facebook пользователи смогут накладывать эффекты, например, фильтры для лица, рисунки или делать GIF-анимацию. Также появилась возможность создавать надписи белыми буквами на разноцветных фонах.

Чтобы создать анимацию, нужно снять ролик длительностью 2 секунды и сделать видео цикличным в камере. Анимацию можно передать в Истории, Direct, Ленту новостей, передает korrespondent.net.