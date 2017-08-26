Программа Дней диаспоры в Молдове

С 18 по 20 августа Бюро по связям с диаспорой (БСД) Государственной канцелярии организует под патронатом правительства Дни диаспоры в Молдове.

18 августа, в 9:00, Бюро по связям с диаспорой начнет День открытых дверей в правительстве. В ходе мероприятия будет представлена ​​картография диаспоры в шести странах (Италия, Россия, Великобритания, Германия, Израиль, Португалия) и Республике Молдова. Состоится также презентация групп передового опыта диаспоры.

19 августа в рамках VII международного фестиваля «Gustar» пройдет выставка-ярмарка членов диаспоры «Молдова отовсюду». 20 августа состоится Кубок диаспоры по мини-футболу.



Согласно постановлению правительства, Дни диаспоры проводятся ежегодно в третьи выходные августа. Организуются их в целях укрепления общения между правительством и диаспорой, мобилизации ассоциаций диаспоры и гражданского общества для устойчивого развития Молдовы, консолидации потенциала диаспоры и наведения мостов с гражданами страны, где бы они ни находились, передает noi.md.