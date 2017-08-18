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Мэр Сиэтла предложил снести памятник Ленину
// фото: AP Photo / Robert Sorbo
12:13, 18 Aug 2017
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Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей предложил убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.

Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия" и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

Кладбище Lake View — частное, а статуей Ленина (работы Эмиля Венкова) владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада, взяв кредит и выкупив у властей страны. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет. Согласно туристическому порталу Фримонта, монумент продается.

В среду автор книги "Граждане за Трампа" Джек Пособик разместил в Twitter видео, на котором сторонники президента США Дональда Трампа, многие — в красных кепках с его слоганом "Сделаем Америку снова великой", вышли с плакатами к памятнику Ленина и требовали его сноса.

Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-1865 годах, возобновилась после событий в городе Шарлоттсвилль, где в субботу произошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.




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