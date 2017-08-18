Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия" и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.