БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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