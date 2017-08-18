Столичного адвоката задержали за коррупцию

Кишиневский адвокат задержан накануне оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией по подозрению в коррупции.

По данным правоохранителей, защитник получил 3 тыс. евро за обещание повлиять на следователей инспектората полиции сектора Чеканы. В их производстве находится дело по вымогательству, а родственники одного из его фигурантов наняли для защиты адвоката, вымогавшего деньги.

Пока юрист задержан на 72 часа до предъявления обвинений. Если таковое произойдет и суд признает его виновным, то адвокату грозит до шести лет заключения или штраф в 200 тыс. леев ($11,2 тыс.), передает Инфотаг.