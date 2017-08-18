Предпринимателя впервые наказали за зарплаты "в конвертах"

Впервые экономический агент понесёт административное наказание за нарушение трудового законодательства и выдачу заработной платы без её отражения в бухгалтерской отчётности.

Государственная налоговая служба зафиксировала правонарушения в апреле этого года, а недавно суд признал предпринимателя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч леев, передаёт IPN.



В выпущенном ведомством пресс-релизе отмечается, что налогоплательщик применял схему выдачи заработной платы в конвертах. В дополнение к налогам, сборам и штрафам, наложенным Государственной налоговой службой, на основании собранных доказательств и акта налоговой проверки, Инспекцией труда был составлен протокол о правонарушении, направленный в суд для его рассмотрения и применения наказания.



В этой связи ГНС предупреждает всех работодателей, что такого рода действия будут продолжены, и для того, чтобы избежать предусмотренных законом штрафных санкций, необходимо обеспечить соблюдение правовых норм.