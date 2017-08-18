Украинский журналист призвал помочь найти служебный Lexus замглавы полиции

У заместителя главы Национальной полиции Украины угнали служебный Lexus GX. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев.

По информации журналиста, машину угнали еще ночью 11 августа ночью из-под дома водителя чиновника в Софиевской Борщаговке в Киеве, однако заявление в полицию поступило только 16 августа.

Журналист предложил помочь полиции в поиске автомобиля, передает korrespondent.net.

"Другим жертвам автоугонов я предлагаю не злорадствовать, а помочь главному патрульному страны вернуть казенное имущество. Пишите, если вы что-нибудь знаете об угоне и/или видели черный Lexus GX, 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132", - написал он.

"Пытались ли в полиции по-тихому "порешать" с угонщиками и почему не вышло, не знаю. Какая разница, ребята! Давайте просто по-человечески", - отметил Мальнев.