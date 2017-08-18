"Праздник топора" в Томской области досрочно завершили после ЧП

«Праздник топора» в Томской области будет завершен досрочно из-за массового отравления участников. Такое решение приняли власти региона, сообщил глава департамента информационной политики Алексей Севостьянов, сообщает "Интерфакс".

Изначально власти региона утверждали, что из-за инцидента событие не отменят, а основные мероприятия пройдут в выходные. Однако после массового отравления региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Праздник топора» должен был проходить в парке «Околица» в селе Зоркальцево с 15 по 20 августа. Однако 17 августа более 100 человек отравились после обеда в столовой для участников. 18 из них были доставлены в больницы с пищевым отравлением. Большинство пострадавших жаловались на тошноту, рвоту и высокую температуру, передает Лента.ру.

Комплексные обеды и ужины были предоставлены частной компанией. До получения результатов экспертизы фирма приостановила свою деятельность.