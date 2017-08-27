Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля

Владелец автомобиля Porsche 911 Turbo потратил почти 100 тысяч долларов на то, чтобы перекрасить свою машину в нестандартный цвет. Как сообщает Luxurylaunches, оттенок носит название Python Green Chromaflair.

В зеленый цвет с градиентом к желтому машину выкрасили мастера ателье Porsche Exclusive. Имя клиента, выбравшего этот дизайн, не сообщается. Краска Chromaflair также доступна в фиолетовом, синем и золотом вариантах.

Издание подчеркивает, что за деньги, которые были потрачены на новый цвет, вполне можно было купить другую машину, например, Porsche 911 Carrera (цены на них начиот 93 тысяч долларов), передает Лента.ру.