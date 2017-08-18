Ранее СМИ со ссылкой на источники в руководстве телеканала сообщили о возможном закрытии в сентябре четырех программ на Первом канале: "Давай поженимся", "Первая студия", "Контрольная закупка" и "Модный приговор".

"Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее – мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда? И "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует "Доброе утро". Программа "Время" по-прежнему выходит в 21.00. В "Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.