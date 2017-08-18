Киевлянка убила парикмахершу за стрижку мужа

В Днепровском районе Киева недовольная стрижкой мужа женщина нанесла смертельные травмы парикмахерше. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, после избиения 14 августа женщину-парикмахера госпитализировали, но врачи ее спасти не смогли: вчера, 17 августа, она умерла.



"14 августа мастерица 1988 года рождения подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла жена, которая, по словам свидетелей, была "крайне недовольна прической мужчины", и нанесла телесные повреждения парикмахерше. Вчера от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице", - цитирует Аброськина korrespondent.net.