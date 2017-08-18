В Китае заработал первый в мире интернет-суд

В китайском центре электронной коммерции в Ханчжоу открылся суд, специализирующийся на работе с делами, связанными с интернетом.

Этот суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушания и объявление приговора – в режиме видеотрансляции, передает korrespondent.net.