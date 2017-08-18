Жертвы АЧС: дороги и посадки района в Одесской области завалены трупами свиней

Ситуация, напоминающая фильмы ужасов, сложилась в Саратском районе — дороги и посадки во многих селах завалены трупами свиней.

Об этом в ходе заседания сессии областного совета рассказал депутат Георгий Чикликчи. Речь идет о жертвах африканской чумы свиней, передает dumskaya.net.

«Эти трупы везде. При этом люди не понимают, как финансируется борьба с этим заболеванием. Девять месяцев мы не можем победить чуму, которая гуляет по району», — заявил депутат и потребовал улучшить финансирование ветеринарной медицины в Саратском районе.

В свою очередь директор департамента финансов ОГА Марина Зинченко подчеркнула, что уже на следующую сессию будет вынесен проект решения, который затронет финансирование ветмедицины всего региона, а не только Саратского.

Она заверила, что все пострадавшие фермеры получат компенсацию.

«В прошлом году все получили компенсацию, в настоящий момент готовится полный пакет документов, работает комиссия – в резервном фонде есть средства для компенсаций. Кроме того, этот вопрос находится на личном контроле у вице-премьер-министра Степана Кубива», — подчеркнула Зинченко.