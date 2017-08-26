В Кишиневе почти на 10% выросло число ДТП

В Кишиневе с января по июль зарегистрирован рост на 9,6% количества ДТП (всего 6391) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В них были вовлечены 31 троллейбус, 26 микроавтобусов и 33 автомобиля служб такси. 767 водителей транспортных средств совершили 1303 правонарушения, при этом в 27 случаях были возбуждены уголовные дела.

Сумма штрафов взысканных с участников движения, составила 6,78 млн. леев (годом ранее 4,74 млн. леев).

В 84 случаях водители были лишены права вождения на срок от двух до четырех лет, передает Инфотаг.