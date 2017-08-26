Около двух тысяч участников зарегистрировались на Кишиневский марафон

В третьем Кишиневском марафоне, который пройдет 1 октября, появится новая дистанция - в пять км.

Забег на 1,5 км будет бесплатным. Чтобы выйти на старт четырех других - 42 км, 21 км, 10 км и 5 км - необходима регистрация. Стоимость - от десяти до 25 евро. Зарегистрироваться можно на сайте marathon.md.

На классической марафонской дистанции 42 км 195 метров предусмотрен лимит - 400 участников. На сегодняшний день осталось всего 80 свободных мест.

В общей сложности к этому моменту на пять дистанций зарегистрировались около двух тысяч человек. Среди них представители таких экзотических стран, как Замбия, Лаос, Танзания и Бурунди.

В прошлом году Кишиневский международный марафон собрал около 15 тысяч участников. Организаторы рассчитывают, что сейчас на старт выйдут как минимиму на три тысячи человек больше.

Все участники получат стартовый пакет, в который входят: индивидуальный номер с одноразовым электронным чипом для считывания времени, памятная брендированная футболка, карта забегов с подробной программой мероприятия.