Президент вернул в парламент закон о талонах на питание

После принятия в окончательном чтении, законопроект о введении талонов на питание вернули обратно в парламент. Глава государства предложил внести ряд поправок, перед тем как промульгировать закон. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Закон приняли во втором чтении в конце июля. Согласно документу, сотрудники частных компаний смогут получать талоны на питание за каждый рабочий день в качестве дополнения к зарплате. Ежедневный бонус, который сейчас оценили в 45 леев, каждый год будут индексировать в зависимости от инфляции.



Сотрудники смогут использовать талоны на питание в столовых, кафе и ресторанах, или для покупки продовольственных товаров в магазинах. Продавать талоны на питание запрещено.



Такая система действует во многих европейских странах, в том числе в Италии, Франции, Чехии, Венгрии и Румынии.