Артиста считают соучастником стрельбы, которая произошла накануне в доме Басина по адресу площадь Островского, 5. Пятеро приятелей играли в карты, когда один из них ранил другого в грудь из пистолета Макарова, передает Лента.ру.

Козика подозревают в соучастии в преступлении. По версии следствия, стрелял Юрий Яновский, который после инцидента пропал. Пострадавший находится в реанимации. Двое оставшихся участников карточной игры также задержаны.

По информации издания Фонтанка, Яновский начал стрелять из-за того, что заподозрил соперника по покеру в шулерстве.

43-летний Сергей Козик известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург 4» и «Убойная сила 2». Он также снялся в таких фильмах, как «Свои», «Механическая сюита» и «Человек у окна».