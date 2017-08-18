Зарабатывали на металлоломе: задержаны по подозреваемые в отмывании денег

22 обыска провели правоохранители на пунктах сбора металлолома, в офисах, а также по месту проживания и в автомобилях отвественных лиц экономических агентов. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов в результате незаконных схем, в которых злоумышленники использовали имена умерших людей или граждан, которых находятся за границей.

Спецоперацию провели сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со следователями Генинспектората полиции и Инспектората расследований.

Размер ущерба госбюджету устанавливается. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, блокноты с записями и электронные носители с информацией о незаконной деятельности, а также более 20 телефонов, около 200 тысяч леев и больше 30 тысяч долларов.

Кроме того, были обнаружены более 350 тонн металла без документов о происхождении.

Семеро граждан, подозреваемых в причастности к преступлению, были задержаны и помещены под арест на 20 суток. Им грозит до 10 лет тюрьмы.