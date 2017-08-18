После теракта в Барселоне в ночь на 18 августа в каталонском городе Камбрильс, расположенном от нее в 120 километрах, произошло второе нападение. Пятеро террористов начали сбивать прохожих на машине, но были убиты. Позднее выяснилось, что четверых из них застрелил один полицейский.
Издание meduza.io рассказывает, как это произошло.
Нападавшие двигались по набережной на Audi A3. Они успели сбить четырех человек перед тем, как машина врезалась в пост полиции, выставленный на перекрестке. Audi с террористами перевернулась.
При столкновении один из полицейских получил травму ноги и головы. Террористы выскочили из машины с ножами, мачете и топорами и попытались напасть на прохожих. Нападавшие были одеты в экипировку, напоминавшую пояса со взрывчаткой (потом выяснилось, что это были муляжи).
В этот момент второй полицейский открыл огонь из пистолета. Ему удалось убить четырех террористов. Момент убийства одного из них сняли на видео: террорист с холодным оружием в руках кричит «Аллаху акбар!» и отказывается выполнить команду «Лежать!».
Внимание. Это видео содержит сцену убийства.
Пятый нападавший смог сбежать. Он ранил в голову пожилую женщину, которая позднее умерла в больнице. Преступника застрелил другой отряд полиции, находившийся рядом. Один из убитых террористов, по данным полиции, мог быть водителем, сбившим людей в Барселоне.
Кроме погибшей женщины и раненого сотрудника полиции, при нападении в Камбрильсе пострадали еще пять человек. Имя полицейского, убившего четырех террористов, пока не раскрывается, но отмечается, что он обратился за помощью к психологам.
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авторы DW