Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский турист был госпитализирован в тяжелом состоянии после конфликта с полицейским в турецкой Анталье.

Инцидент произошел днем ранее в одном из торговых центров курорта. Полицейскому в штатском, патрулировавшему ТЦ, показалась подозрительной группа из четырех мужчин, пересчитывавших наличные.

Страж порядка попросил их предъявить документы. Тогда один из путешественников Владислав Раджа ударил полицейского головой в лицо и рассек ему бровь, передает Лента.ру.

В итоге на место инцидента прибыли другие силовики, которые арестовали туристов из России. По предварительным данным, в момент задержания Раджа упал и потерял сознание от удара головой об пол. Сообщается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В итоге Раджа и пострадавший полицейский были доставлены в больницу.

Один из задержанных рассказал, что пересчитывал деньги (общая сумма составляла 120 тысяч турецких лир, или примерно два миллиона рублей), так как рассчитывал купить на них машину. Он также пожаловался на избиение сотрудниками полиции. Сейчас стражи порядка ведут расследование происшествия — изучают записи видеокамер и опрашивают свидетелей.