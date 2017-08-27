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Возрождение легенды: на прилавки вернутся фотоаппараты "Зенит"
// фото: Кадр из ролика Mihrum TV
17:41, 18 Aug 2017
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Выпуск легендарных фотоаппаратов «Зенит» возобновится уже в 2018 году. Заместитель гендиректора Красногорского механического завода Игорь Сергеев заявил, что предприятие разрабатывает проект кооперации с «одной из ведущих компаний по производству фототехники».

Сергеев добавил, что начинка «Зенита» будет целиком изготавливаться за рубежом, а оптика — в России. Руководитель КМЗ не уточнил, будет ли новый фотоаппарат совместим со старыми линзами, но подчеркнул, что «полнокадровая, беззеркальная цифровая камера» получит классический дизайн с кожаной отделкой и будет стоить «дороже хорошего смартфона».

Оригинальная версия малоформатного фотоаппарата «Зенит» впервые вышла в 1952 году и продержалась на рынке в течение четырёх лет. В течение последующего полувека камера выпускалась с минорными изменениями. Выпуск «Зенитов» прекратили в 2005 году.

Идею возродить производство «Зенита» в 2014 году выдвинул глава правительства России Дмитрий Медведев, одновременно усомнившись в возможности массового производства отечественной фототехники, пишет tjournal.ru . В 2016 году идеюподхватила владеющая КМЗ госкорпорация «Ростех», посчитавшая «Зенит» «очень востребованным продуктом».




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