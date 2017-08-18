Коламбус и Спилберг снимут новый фильм о Гремлинах

По мотивам фантастического фильма 1984 года Гремлины снимут новый триквел. Подробнеео о будущих картинах рассказал сенарист и новоиспеченный пролдюсер Крис Коламбус, который будет работать над фильмами вместе со Стивеном Спилбергом. О дате начала съемок пока ничего не известно.

Гремлины - американский фантастический комедийный фильм ужасов о приключениях мифического существа Гизмо, снятый режиссёром Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros. Картина получила благоприятные отзывы со стороны критиков и стала успешной в плане кассовых сборов.

В триквеле Крис Коламбус пообещал захватывающий сюжет, выстроенный вокруг попыток убить предельно милого Гизмо, который во время своего предыдущего визита спровоцировал кучу бед у людей. В новых фильмах будет мало спецэффектов, что совершенно несвойственно для Спилберга, но зато мы снова увидим приятных волосатых кукол, передает bigmir.net.