Анастасия Заворотнюк была на месте теракта в Барселоне

Звезда сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк отправилась в гости к подруге, которая живет в Барселоне (Испания). Однако отдых едва не обернулся для актрисы трагедией – она покинула главную пешеходную улицу Рамбла за 15 минут до теракта, который случился 17 августа.

На своей странице в Instagram Заворотнюк рассказала о произошедшем. Артистка уточнила, что узнала о теракте от своего мужа, который позвонил ей, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, передает bigmir.net.

“Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо! Страшно смотреть на погибших... больно! за что?!“, – написала актриса.