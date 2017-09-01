Молдова получит 1,7 млн долларов на модернизацию госуслуг

Международный банк реконструкции и развития предоставляет Молдове 1,7 млн долларов на модернизацию государственных услуг.

Как передает Инфотаг, соглашение об этом кредите вступило в силу в пятницу, после его опубликования в Monitorul Oficial. Ресурсы по этому кредиту предоставлены под 2%.

Они предназначены для модернизации публичных услуг, которая будет осуществлена за счет качественной и количественной трансформации государственных административных услуг.



Благодаря реформам, инициированным правительством, станет возможным сокращение количества документов, необходимых для предоставления государственных услуг и внедрения "единого окошка" в целом ряде ряде государственных учреждений.