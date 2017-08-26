На велосипеде по Европе: студент из Молдовы преодолел тысячи километров за 45 дней

Покорить Европу и добраться до Португалии на велосипеде решил студент четвертого курса. До самой западной страны Европы он добрался за 45 дней.

"Когда мы были маленькими, мама работала в Италии и отправляла нам оттуда велосипеды. Единственным моим развлечением было езда на велосипеде. Этим занимался всю свободное время", - сказал путешественник Владислав Пушней.

К 22-ум годам студент успел поучаствовать в нескольких крупных велотурах по Молдове и Румынии. Путешествие в Португалию длилось полтора месяца.

"Все мои знакомые говорили, что я сумасшедший. Они не понимали, как я могу отказаться от комфорта, выбрав такое испытание", - продолжал путешественник.

Владислав отправился в путь 19 июня с минимальным багажом - палаткой, газовой горелкой и запасом риса. Да и денег взял немного - всего 50 евро. Запасы закончились быстро.

"Я начал просить у людей еду. Бывало, что питался объедками. Если муравьи так могут, то и мне можно", - отмечает Владислав Пушней.

Путешественник преодолел около семи с половиной тысяч километров, пересек 11 стран и намерен написать книгу о своих приключениях.