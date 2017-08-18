Экс-глава страшенской полиции проведет 30 дней под стражей

30 суток ареста получил бывший глава Страшенского инспектората полиции Петру Скоарцэ, которого обвиняют в коррупции. Буюканский суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Защита намерена обжаловать решение.

Полицейского задержали в среду за взятку в 13 с половиной тысяч евро. Следствие полагает, что за эти деньги Скоарцэ обещал обвиняемому в хулиганстве свободу и прекращение уголовного дела. Сам Скоарцэ в суд не явился.

"Мой клиент думает, что кто-то пытается свести с ним личные счеты. Мы докажем, что он невиновен и закон не нарушал", - сказал адвокат Игорь Хлопецикий.

Прокуроры решением суда удовлетворены. Обвинение уверено, что на время следствия полицейский должен находиться под стражей.

"Записи телефонных разговоров, показания свидетелей доказывают его вину. И поскольку у обвиняемого были сообщники, его нахождение на свободе навредит расследованию", - сообщил прокурор Виталий Галеру.



В прошлом году Петра Скоарцэ понизили в звании - до подполковника. Произошло это сразу после убийства 14-летней Кристины Пархоменко. Тогда Страшенскую полицию обвинили в бездействии, а в отношении руководства провели внутреннее расследование. Позже Скоарцэ лишился должности главы районной полиции и стал начальником участка в селе Лозова. Понижение было следствием многочисленных краж в селе Ворничены - там злоумышленники проникли более чем в 20 домов. Обвиняемому в коррупции подполковнику грозит до 15 лет тюрьмы.