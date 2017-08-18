В Одессе заключенный расчленил сотрудницу СИЗО

Зверское убийство произошло в одесском СИЗО: заключенный расчленил и выбросил в мусорный бак тело сотрудницы учреждения.

Как сообщает 112.ua, останки, упакованные в разные пакеты обнаружили 17 августа. Убитая - младший инспектор режима охранного учреждения - исчезла с камер наблюдения после 16:00 того же дня во дворе хозяйственной части.

Следствие обоснованно предполагает, что убийство совершил 39-летний мужчина, арестованный в рамках расследования другого убийства. Кроме того, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство, изнасилование, грабеж, незаконное лишение свободы и тому подобное.

Следствие выяснило, что арестант последний месяц в камере не находился. Ему было поручено выполнение работ, связанных с уходом за домашними животными, и фактически человек проживал в техническом помещении.

При выполнении хозяйственных работ арестант использовал колющие и режущие предметы (ножи и топоры) без соответствующего учета и разрешения.

Прокуратура начала уголовное производство и по факту убийства сотрудницы СИЗО, и по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным преступления.