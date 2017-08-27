Стала известна точная дата выхода Android 8.0

Компания Google представит новую операционную систему Android 8.0 21 августа. Дату презентации производитель официально объявил в Twitter, передает Express.

Издание сообщает, что релиз операционной системы совпадет с грядущим солнечным затмением в США.

"21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android поможет вам ощутить исторически значимый природный феномен, чтобы вы могли узнать больше о затмении и отсчитывали время до памятной даты, когда вы увидите новый релиз от Android", - отмечено в официальном сообщении компании.

Известно также, что первыми гаджетами, которые будут работать под управлением операционной системы Android 8.0, станут Google Pixel и Pixel XL, пишет korrespondent.net.