Издание сообщает, что релиз операционной системы совпадет с грядущим солнечным затмением в США.

"21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android поможет вам ощутить исторически значимый природный феномен, чтобы вы могли узнать больше о затмении и отсчитывали время до памятной даты, когда вы увидите новый релиз от Android", - отмечено в официальном сообщении компании.

Известно также, что первыми гаджетами, которые будут работать под управлением операционной системы Android 8.0, станут Google Pixel и Pixel XL, пишет korrespondent.net.

A bird? A plane? No, it’s #AndroidO, touching down to Earth for #Eclipse2017 & bringing super (sweet) new powers: https://t.co/7nslzmxar3 pic.twitter.com/MFxHxUdiia