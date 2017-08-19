Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.
"Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай", — сообщает ABC.
Водитель автомобиля находится на месте происшествия, по данным полиции, у него мог случиться приступ, пишет РИА Новости.
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авторы DW