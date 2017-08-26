Теракт в Испании бьет по турбизнесу: агенства Молдовы снижают цены на путевки

Теракт в Испании незамедлительно привел к снижению цен на это туристическое направление. Молдавские турагентства примерно на 15% удешевили туры в Барселону. А путешественники стали отказываться от поездок в столицу Каталонии.

Возвращаясь из Барселоны, молдавские туристы с тревогой рассказывают об атмосфере в испанской столице после произошедшей трагедии.

Ну а те, кто только планировал отдых в Испании, меняют свои планы, опасаясь за жизнь.

"Нам стали звонить и спрашивать, можно ли изменить выбранное направление и купить тур в другую страну. И безопасно ли вообще лететь в Испанию сейчас. Конечно, этот теракт отразится на потоке туристов в Испанию. Но есть и другие страны с красивыми побережьями, с аналогичными ценами", - сказал менеджер турагентства Михай Чебан.

Семидневный тур на побережьях Испании в августе стоит сейчас от 423 евро на человека, включая перелет. А самые дешевые перелеты из Кишинева в Барселону на ближайшие даты стоят от 170 евро в оба конца.