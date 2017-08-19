В школах Бельц еду готовят в антисанитарных условиях

20% учебных заведений Бельц могут остаться без столовых. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности проверили школы и детсады муниципия и выявили в пищеблоках многочисленные нарушения. Было установлено, что еду для детей там готовят в антисанитарных условиях. К тому же, до начала учебного года осталось менее двух недель, а во многих школах ещё продолжается ремонт.

В капитальном ремонте нуждаются пищеблоки 27 школ и детских садов.

"Если не будут предприняты меры, нам придётся закрыть пищевые блоки в 20% учебных заведений", - cказал глава управления ANSA города Бельцы Юрий Постолаки.

Кухню и столовую в лицее имени Богдана Петричейку Хаждеу не ремонтировали 30 лет.

"Здесь печем плацинды. Вот баки, но ими давно не пользуемся, только место занимают, надо будет вынести. Тут все надо менять, и окна, и плитку положить нужно", - рассказала заведующая столовой лицея Юлия Романдаш.

У директора лицея на всё своё объяснение.

"Если бы много детей кормили, тогда инвестировали бы средства. А пока есть вещи поважнее. Крышу ремонтировали два года", - сказал директор лицея им. Богдан Петричейку Хашдеу Дмитрий Бабин.

Не соблюдаются в некоторых заведениях и меры противопожарной защиты.

"В большинстве учебных заведений идет ремонт. Огнетушители отсутствуют, нет планов эвакуации", - сообщил глава департамента СЧС Норд Лилиан Ботнарюк.

А в Центре общественного здоровья, тем временем, отмечают, что в школах не соблюдают и детское меню.

"Изучили меню, установили дефицит животного белка. Также мало свежих овощей и фруктов", - сказал замглавы Центра общественного здоровья,Бельцы Василий Морару.

Во время проверок специалисты выявили и ряд других нарушений. Выяснилось, что классы переполнены, освещение не соответствует требованиям, а мебель устарела. В Бельцах 24 школы и 33 детских сада.