Названы самые дешевые города для культурного отдыха

Издание The Telegraph обнародовало рейтинг самых дешевых городов для культурного отдыха в Европе этой осенью. Лидером списка оказалась столица Чехии Прага, где цены являются самыми низкими на различного рода культурный досуг.

Издание сообщает, что во время составления рейтинга специалисты учитывали стоимость посещения музеев, арт-галерей, танцевальных представлений, оперы, классических концертов и осмотра достопримечательностей. В целом были проанализированы цены в шестнадцати культурных городах Европы.

Сообщается, что в Праге этот "культурный набор" обойдется в 120 долларов США (93,97 фунтов стерлингов). На втором месте идет Варшава, где на него нужно будет потратить около 140 долларов США (111,58 фунтов).

Замыкает тройку лидеров Будапешт с показателем в 161 доллар (125,38 футов стерлингов).

Далее в списке идут Москва, Стокгольм, Берлин, Брюссель, Рим, Амстердам, Копенгаген, Вена, Лондон, Париж, Мадрид и Барселона, сообщает korrespondent.net.