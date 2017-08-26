Юбилей у молдавского города: Унгенам исполнилось 555 лет

В Унгенах накануне праздновали храм города. По этому случаю власти организовали грандиозный концерт. В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента, а также зарубежные делегации.

Отпраздновав день города в кругу семьи, люди отправились на концерт.

Жителей Унген поздравили министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства Василе Быткэ и депутат Виолетта Иванов.

"Поздравления прозвучали от имени парламента Молдовы и парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, которую я имею честь возглавлять. Жителям Унген мы пожелали благосостояния, хлеба на столе, воссоединения семей, и чтобы дети оставались дома", - сказала депутат ДПМ Виоетта Иванов.

"Больше европейских проектов, экономических проектов, которые позволят создать много хорошо оплачиваемых рабочих мест, чтобы люди смогли реализовать свою мечту дома", - сообщил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

На праздновании дня Унген побывали и зарубежные делегации из Латвии, Литвы, Украины, Польши и Румынии.

"Из 555-ти проектов один решили реализовать и мы, чтобы быть полезными нашим братьям на другом берегу реки Прут. Желаем им быть сплоченными, сильными, и все важные вопросы решать с высоко поднятой головой", - сказала мэр муниципия Регин, Румыния Мария Прекуп.

Завершился праздник фейерверком.

Городу Унгены исполнилось 555 лет.