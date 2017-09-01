Новый закон о получении гражданства Молдовы пополнит бюджет страны

Изменение законодательства о получении гражданства Молдовы принесет бюджету страны миллиарды леев. Деньги пойдут на развитие экономики, рост зарплат и создание новых рабочих мест. Таковы расчеты министра юстиции Владимира Чеботаря, который утверждает, что в казну после внесения поправок попадут до 25 миллиардов леев, а это годовой бюджет страны.

По закону, люди, которые инвестируют в нашу страну сто тысяч евро или приобретут ценные бумаги на сумму 250 тысяч евро, могут получить гражданство Молдовы. По данным министерства юстиции, эта идея появилась в ответ на запросы иностранных граждан. Это может привести к дополнительным инвестициям, которые пойдут на развитие страны.

"Мы получим новые рабочие места, вырастут налоги, которые пойдут на выдачу зарплат госслужащим, на пенсии и компенсации. Нам есть куда расти, мы хотим иметь возможность развивать новое производство или, к примеру, вкладывать в сферу IT", - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

Владимир Чеботарь подчеркнул, что процедуру предоставления гражданства Молдовы для инвесторов упростят, но контроль происхождение средств, которые будут вкладывать в нашу страну, не исключат.

Экономические эксперты относятся к инициативе оптимично.

В то же время, реакцию оппозиции по этому поводу подвергают критике.

"Всё, что говорят и предлагают власти, любую инициативу блокируют, лишь потому, что исходит от власти. Но кто тогда должен предлагать? Ведь длительные и пустые дискуссии - это именно блокирование инициатив", - сообщил политический аналитик Валерий Реницэ.

В то же время, минюст определил три области инвестиций - фонд долгосрочного развития для проектов социальной важности, приобретение недвижимости и ценных бумаг. Программа ускоренного получения гражданства существуют в 20 странах мира, в том числе в Испании, Португалии, Кипре, Греции. Гражданином Испании можно стать в случае приобретения недвижимости стоимостью не менее полумиллиона евро. В два раза меньше обходится желающим так называемый "золотой вид на жительство" в Греции.





