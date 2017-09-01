В Молдове все больше услуг оплачивают банковской картой

Каждый четвертый житель страны - обладатель банковской карточки. По данным Национального банка, если ранее ее использовали, в основном, для снятия денег, в последние годы ею стали чаще оплачивать услуги.

В прошлом году значительно выросло число тех, кто использует банковску карточку для оплаты услуг. Так, в 2016-ом каждый пользователь по меньшей мере четыре раза совершал покупки за безналичный расчет. Как показывает статистика, 60% наших граждан в прошлом году предпочли лишь снимать с карточки наличные. Их число выросло почти на 10%.

Почти на 60% выросло число тех, кто расплачивается банковской карточкой. В прошлом году было совершено около 36 миллионов таких операций на общую сумму более 42-ух миллиардов леев.

В полтора раза чаще граждане Молдовы использовали в 2016 году банковские карточки за рубежом. 65% пользователей совершали покупки онлайн в зарубежных магазинах, более 30% оплачивали услуги, и более четырех процентов снимали наличные, находясь за границей.

В прошлом году в нашей стране в пользовании находилось свыше полутора миллионов банковских карточек.







