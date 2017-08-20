Американец переправлял наркотики за границу на дроне

Гражданину США предъявили обвинения в использовании беспилотника для контрабанды наркотиков из Мексики через американскую границу. Как сообщает The Telegraph, 25-летний американец заявил, что ему заплатили за доставку наркотиков другому человеку к одной из заправок в Сан-Диего.

Сообщается, что он переправлял наркотики таким способом пять-шесть раз, начиная с марта 2017 года. Пограничники заметили беспилотник и проследили за ним. Они обнаружили в прикрепленном к дрону ланч-боксу метамфетамин, пишет korrespondent.net.

Подозреваемый перевез через границу в общей сложности более 5,8 кг метамфетамина.