18 компаний-производителей посадочного материала республики допущены на рынок России

Усилия, предпринятые президентом Молдовы по укреплению торговых отношений с Российской Федерацией, дают результаты: около двух десятков компаний-производителей посадочного материала республики допущены на рынок России

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в понедельник, что 18 компаний-производителей посадочного материала республики допущены на рынок России, пишет sputnik.md.

"Партнеры из РФ продолжают предлагать новые возможности для развития бизнеса и экспорта на российский рынок. Таким образом, 18 компаний-производителей посадочного материала были допущены и уже могут реализовать свою продукцию на рынке России. В этом году на этом рынке будет поставлено около 3,8 миллиона единиц", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.





