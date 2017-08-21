Игорь Додон собирается ходатайствовать о новом этапе легализации молдавских мигрантов в РФ

Президент Молдовы будет ходатайствовать о новом этапе легализации нахождения молдавских мигрантов на территории России.

Лидер Республики Молдова Игорь Додон будет просить о новом этапе амнистии молдавских мигрантов в России. Об этом глава государства написал в субботу на своей странице в социальной сети Facebook.

Как уточнил президент, в этот же день состоялась его встреча с представителями молдавской диаспоры в России.

"Обсудили вопросы внутренней ситуации и внешней политики в Республике Молдова, а также ход реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — написал Додон.

Президент уточнил, что продолжается работа по амнистии мигрантов согласно статье 27 федерального закона 114 Российской Федерации.

Весной этого президенты Молдовы и России договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших законодательство России. Она начала действовать с 1 марта и должна была длиться 20 дней, однако позже срок действия амнистии продлили до 12 мая.

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