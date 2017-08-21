Задержан мужчина, продававший поддельные проездные

39-летнего мужчину задержали в столице за продажу поддельных проездных. Поймали его с поличным во втором троллейбусе, когда он пытался реализовать около 300 билетов.

Сейчас полиция устанавливает были ли у мужчины сообщники, где производили проездные и как давно задержанный занимается их продажей.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 19 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.







