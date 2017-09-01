Румыния предоставит Молдове финансовую помощь

Миллион евро предоставит Кишинёву в виде финансовой помощи Бухарест. Об этом заявил мэр первого сектора румынской столицы Даниел Тудораке на конференции "Столетие Великого объединения и Бессарабия".

Он отметил, что соответствующий документ уже утверждён. Кроме того, Тудораке призвал все уездные советы Румынии делать инвестиции в строительство дорог, канализационных систем и школ в 32 районах Молдовы.

Конференцию "Столетие Великого объединения и Бессарабия" организовала унионистская платформа "Акциуне 2012". Прошла она в парламенте Бухареста. В рамках конференции был запущен "Альянс за столетие".

Конференция собрала сто гражданских организаций из Румынии, Молдовы и диаспоры. Они обсудили и план мероприятий на следующий год.





