Молдо-российские отношения достигли сложного момента, но не экстремального, как говорят некоторые, утверждает депутат от Демократической партии Корнелиу Падневич, цитируемый Noi.md.
Депутат подчеркнул, что власти Кишинева открыты для разрешения этого конфликта, но они не будут терпеть «оскорбительных жестов и утверждений» в адрес нашей страны. Он убежден, что граждане поддерживают действия властей в отношении Российской Федерации.
«Реакция молдавских властей была ответом на определенные, нелицеприятные жесты с российской стороны, и ни в коем случае не были направлены на провоцирование напряженности в двусторонних отношениях. Мы по-прежнему хотим развития отношений с РФ, но на основе взаимоуважения и соблюдения взаимных интересов. Это оправданная и законная позиция, и люди, с которыми я общался на местах, в том числе и русскоязычные, согласны с этим. Они прекрасно понимают, что предпринятые нашими властями меры были защитными и не были направлены на ухудшение отношений с Россией», – пояснил депутат-демократ в интервью tribuna.md.
На вопрос, готов ли Кишинев к возможной реакции со стороны Российской Федерации, Корнелиу Падневич ответил, что «нельзя переступать некоторые красные линии».
«Не знаю, ответят ли и как ответят российские власти. Но знаю, что ответные действия отдалят нас от точки возобновления дружественных двусторонних отношений. Надеюсь, что российские власти это понимают, как понимают и то, что некоторые красные линии пересекать не следует, если есть желание наладить по-настоящему хорошие отношения», – добавил Падневич.
Отметим, что в начале августа вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон грата в Республике Молдова, потому что, как утверждают власти, он «позволил себе оскорбительные выпады против наших властей, явно очернительного и лживого содержания
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW