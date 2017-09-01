Доллар продолжает терять позиции по отношению к молдавскому лею

На этой неделе американский доллар медленно, но уверенно продолжил уступать свои позиции молдавскому лею. Процесс начался еще в апреле и стал перманентным для "американца". Ранее, экономический эксперт Анатолий Игнат не исключил падения курса доллара до 15-16 леев в пределах 3-4 месяцев. Он считает вполне реальным такой сценарий.

В свою очередь, экономист Виорел Гырбу заявил, что падение доллара до этого уровня означает настоящую катастрофу для молдавской экономики. Впрочем, эксперт считает, что Национальный банк Молдовы не допустит такого развития ситуации. Более того, у регулятора нет достаточных ресурсов, чтобы настолько понизить курс доллара по отношению к лею, пишет sputnik.md.

"Для того, чтобы так сильно укрепился молдавский лей должны быть большие вливания иностранной валюты. А эти вливания могут увеличиться только за счет кредитов. Но мы видим, что сейчас диалог между правительством Молдовы и внешними донорами не так уж и гладок, поэтому не стоит ожидать, что произойдут большие вливания в экономику страны", — подчеркнул Гырбу.

Но даже если предположить, что в Молдову потекут донорские деньги, все равно мы не сможем их освоить, учитывая требования, которые предъявляют наши внешние партнеры, говорит экономист.

"Поэтому, я не ожидаю, что молдавский лей так сильно вырастет по отношению к доллару, но, если это произойдет, это будет настоящей катастрофой", — резюмировал собеседник.