В пекинском сафари-парке медведь напал на мужчину, который пытался кормить его из окна автомобиля, сообщают китайские СМИ.
Инцидент произошел в пятницу в парке дикой природы Бадалин. Когда мужчина по фамилии и Чэнь и его друг доехали на машине до зоны отдыха, увидели, что многие туристы вышли из автомобилей, чтобы купить еды для животных. Господин Чэнь тоже решил купить хлеб, и они вместе с приятелем отправились в зону с медведями.
Несмотря на то, что сотрудники парка настойчиво просили посетителей не открывать окна автомобилей, Чэнь, увидев, что другие туристы кормят животных и ничего страшного не происходит, тоже открыл окно и протянул еду животному. Один из медведей взял корм, однако в этот момент еще один прибежавший медведь попытался просунуть голову в окно.
Мужчина со всей силы нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, однако из-за сработавшей функции антизащемителя стекло полностью опустилось. Несмотря на то, что он несколько раз вновь нажал на кнопку, система не сработала. В этот момент медведь схватил его за руку, пишет РИА Новости.
Отбившись от медведя, Чэнь остановил автомобиль, закрыл окно. По словам мужчины, прибывшие на место ЧП сотрудники парка вместо того, чтобы оказать ему помощь, лишь начали "поучать и критиковать" его и посоветовали обратиться в больницу.
Сотрудники парка также сказали, что не знают, где поблизости есть больница, в которой принимают пострадавших с укусами диких животных. До города пострадавший добрался лишь поздним вечером. На второй день в одной из больниц Пекина ему, наконец, сделали уколы от бешенства и столбняка.
Мужчина заявил журналистам, что осознает, что его действия были неправильными, и надеется, что его печальный опыт станет уроком для других туристов. При этом он выразил недовольство мерами безопасности парка и действиями сотрудников, которые не помогли ему в экстренной ситуации. Тем не менее, по его словам, после инцидента представитель парка связался с ним и поинтересовался состоянием его здоровья.
В парке в свою очередь журналистам сказали, что инцидент произошел из-за несоблюдения туристом установленных правил.
Это уже не первый подобный случай в парке. В июле прошлого года от нападения сибирского тигра здесь скончалась женщина, которая в нарушение правил безопасности вышла из автомобиля, еще одна женщина получила ранения. Аналогичный случай произошел в этом же парке в марте 2009 года, когда сибирский тигр напал на группу из трех туристов, решивших спустится самостоятельно с Великой китайской стены и сократить путь через парк. Тогда погиб один человек, двум его друзьям удалось скрыться от тигра.
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авторы DW