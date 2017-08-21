Медведь напал на туриста в пекинском сафари-парке

В пекинском сафари-парке медведь напал на мужчину, который пытался кормить его из окна автомобиля, сообщают китайские СМИ.

Инцидент произошел в пятницу в парке дикой природы Бадалин. Когда мужчина по фамилии и Чэнь и его друг доехали на машине до зоны отдыха, увидели, что многие туристы вышли из автомобилей, чтобы купить еды для животных. Господин Чэнь тоже решил купить хлеб, и они вместе с приятелем отправились в зону с медведями.

Несмотря на то, что сотрудники парка настойчиво просили посетителей не открывать окна автомобилей, Чэнь, увидев, что другие туристы кормят животных и ничего страшного не происходит, тоже открыл окно и протянул еду животному. Один из медведей взял корм, однако в этот момент еще один прибежавший медведь попытался просунуть голову в окно.

Мужчина со всей силы нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, однако из-за сработавшей функции антизащемителя стекло полностью опустилось. Несмотря на то, что он несколько раз вновь нажал на кнопку, система не сработала. В этот момент медведь схватил его за руку, пишет РИА Новости.

"От резкой боли я инстинктивно начал вырывать руку и со всей силы нажал на педаль газа", — рассказал пострадавший.

Отбившись от медведя, Чэнь остановил автомобиль, закрыл окно. По словам мужчины, прибывшие на место ЧП сотрудники парка вместо того, чтобы оказать ему помощь, лишь начали "поучать и критиковать" его и посоветовали обратиться в больницу.

Сотрудники парка также сказали, что не знают, где поблизости есть больница, в которой принимают пострадавших с укусами диких животных. До города пострадавший добрался лишь поздним вечером. На второй день в одной из больниц Пекина ему, наконец, сделали уколы от бешенства и столбняка.

Мужчина заявил журналистам, что осознает, что его действия были неправильными, и надеется, что его печальный опыт станет уроком для других туристов. При этом он выразил недовольство мерами безопасности парка и действиями сотрудников, которые не помогли ему в экстренной ситуации. Тем не менее, по его словам, после инцидента представитель парка связался с ним и поинтересовался состоянием его здоровья.

В парке в свою очередь журналистам сказали, что инцидент произошел из-за несоблюдения туристом установленных правил.

Это уже не первый подобный случай в парке. В июле прошлого года от нападения сибирского тигра здесь скончалась женщина, которая в нарушение правил безопасности вышла из автомобиля, еще одна женщина получила ранения. Аналогичный случай произошел в этом же парке в марте 2009 года, когда сибирский тигр напал на группу из трех туристов, решивших спустится самостоятельно с Великой китайской стены и сократить путь через парк. Тогда погиб один человек, двум его друзьям удалось скрыться от тигра.





